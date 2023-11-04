У Києві демонтують радянську зірку з обеліска на колишній площі Перемоги

У Києві на Галицькій площі (колишня площа Перемоги) розпочали демонтаж радянської зірки з обеліску на честь міста-героя Києва.

На фото, які публікують українські ЗМІ й користувачі соцмереж, видно техніку біля обеліску і робітників, які проводять демонтаж.

У квітні 2022 року з обеліску прибрали зображення Володимира Леніна. У лютому цього року площу перейменували з площі Перемоги на Галицьку.

У вересні цього року київська влада повідомила, що під час робіт із демонтажу прибрали зірки на бічних сторонах обеліска й анотаційну дошку російською мовою, а також змінили напис «1941» на «1939» – рік, коли почалася Друга світова війна.

Обеліск «Місто-герой Київ» увійшов до попереднього переліку пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією і культурою Росії та СРСР.

Після нападу Росії на Україну в лютому минулого року українська влада прискорила процес перейменування топонімів, названих на честь діячів російської і радянської історії й культури, пам’ятники їм зносять.

У квітні президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє надавати географічним об’єктам назви, пов’язані з Росією.