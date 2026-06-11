КМДА: киянам зменшили рахунки за опалення в січні

Киянам нарахували за тепло за січень 2026 року на 40% менше з перерахунком за період відсутності послуги і неякісні параметри теплоносія, повідомила 11 червня Київська міська державна адміністрація.

У КМДА зазначили, що комунальне підприємство «Київтеплоенерго» зменшило розмір оплати послуги теплопостачання, наданої в січні 2026 року, для 99% своїх споживачів, йдеться про понад мільйон квартир.

Директор структурного підрозділу «Енергозбут» комунального підприємства «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін уточнив, що автоматичний перерахунок виконали за алгоритмом, затвердженим постановою уряду, що набула чинності в травні 2026 року. Цей алгоритм враховує періоди відсутності послуги і невідповідність теплоносія якісним параметрам.

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Загальна знижка для споживачів склала понад 720 мільйонів гривень або в середньому майже 40%, наголосив Лопатін.

«Минулий опалювальний сезон – найскладніший за всю історію столиці. Київ зазнав найбільших масованих ракетних і дронових атак на об’єкти критичної інфраструктури. Як наслідок, серйозні пошкодження систем теплопостачання і робота в екстреному режимі. У січні столиця зазнала чотири потужних обстріли, зафіксовані численні пошкодження міської інфраструктури. Погодні умови ще більше ускладнили ситуацію», – сказав Лопатін.

Він додав, що січень 2026 року став найхолоднішим за останні 16 років, і тепломережі зазнали негативного впливу і через перепади температур.

Восени 2025-го і взимку 2026 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Зокрема, в Києві в лютому значних руйнувань зазнала Дарницька ТЕЦ, яка обслуговує близько 500 тисяч киян у Дніпровському і Дарницькому районах Києва.