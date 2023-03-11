У Києві повністю відновили роботу централізованого теплопостачання – Кличко

У Києві в повному обсязі відновили роботу централізованого теплопостачання, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Комунальники ще працюють над видаленням повітря в системах опалення окремих будинків. Разом із тим, теплогенеруюче обладнання працює в оптимальних параметрах», – написав Кличко у телеграмі.

Він додав, що електро- і водопостачання в Києві також функціонує в штатному режимі.

Частина Києва залишилася без теплопостачання через черговий масований російський удар 9 березня.

Кличко повідомляв, що внаслідок екстрених відключень 40% споживачів у столиці були без опалення.