30% домівок у Києві без опалення після удару РФ – Кличко

У Києві відновили постачання електрики після ранкових вимкнень через черговий масований російський удар, водночас роботи з відновлення теплопостачання тривають, повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі.

За словами мера, зараз 30% домівок – без опалення. Відновити тепло в повному обсязі комунальники планують протягом доби.

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Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. У столиці відомо про трьох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули п’ятеро людей.

У Дніпропетровській області одна людина загинула і двоє поранені. У регіонах є обмеження в енергопостачанні. Повідомлялося про затримки поїздів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.