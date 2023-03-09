Київ: у 300 житлових будинків відновили постачання тепла – Кличко

У Києві поступово відновлюється постачання опалення після ракетної атаки, повідомив міський голова Віталій Кличко 9 березня.

«Уже відновили постачання тепла в 300 житлових будинків. Тривають роботи з перепідключення до інших теплоджерел усіх споживачів, які залишились без тепла. В основному, це будівлі в центрі та на лівому березі столиці», – заявив він.

Мер міста додав, що відновлення теплопостачання відбувається поетапно. Через знеструмлення котелень комунальне підприємство «Київтеплоенeрго» переключило більше половини котельних у столиці на генератори.

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Російські війська завдали вночі і удосвіта 9 березня масованого удару по Україні. Є влучання в Києві, Житомирі, на Одещині та Харківщині, Дніпропетровщині. У столиці відомо про трьох постраждалих. У Львівській області через ракету по житловому сектору загинули п’ятеро людей. У Дніпропетровській області одна людина загинула і двоє поранені. У регіонах є обмеження в енергопостачанні. Повідомлялося про затримки поїздів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.