У столиці демонтують пам’ятник на честь дружби Києва та Москви

У столиці демонтують пам’ятний знак на честь дружби Києва та Москви. Про це повідомили у Київській міській раді.

Рішення демонтувати встановлений у сквері по вулиці Маршала Якубовського пам’ятник ухвалили через «численні звернення громадян», пояснили у раді.

На сьогоднішньому засіданні ради за це проголосували 80 депутатів.

«З метою забезпечення інтересів громади міста Києва виникла необхідність щодо демонтажу пам'ятного знаку. Адже у результаті тимчасової окупації державою-агресором частини території України та грубого порушення принципів та норм міжнародного права потрібно захищати інтереси держави у всіх сферах діяльності. Держава-агресор загрожує збереженню суверенітету України, всупереч мирним угодам. У результаті пам’ятні знаки на честь дружби втратили свій сенс і визивають значний суспільний резонанс», – наголосили у Київській міській раді.

За словами заступника міського голови – секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка, пам’ятний знак після демонтажу перебуватиме у Голосіївській районній адміністрації, поки не буде створено музей тоталітаризму.