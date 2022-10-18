Активіст заявляє про переслідування після демонтажу пам’ятника Пушкіну у Києві. Поліція не коментує

Громадський активіст Андрій Савчук заявляє про переслідування поліції через демонтаж бюста російського поета Олександра Пушкіна у Києві.

«Вранці 14 жовтня, на Покрову, через заяву одіозного ректора НТУ до мене додому приходили оперуповноважені Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві. А вчора (17 жовтня) я у супроводі адвоката вже був на допиті у слідчого», – зазначив він.

За словами Савчука, це відбувалось у рамках кримінального провадження, відкритого правоохоронцями за статтею «Хуліганство».

У поліції цю інформацію наразі не коментували.

11 жовтня громадський активіст Олег Слабоспицький повідомив, що у Києві демонтували пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну. За його словами, це було присвячено лейтенанту Збройних сил України Денису Антипову – громадському активісту та викладачу корейської мови в КНУ ім. Т. Шевченка, який загинув у травні 2022-го на передовій.