«Укрзалізниця» запускає човникові рейси, щоб допомогти жителям дістатися з лівого берега на правий

«Укрзалізниця» з 21 березня запускає човникові рейси «Дарниця – Святошин». Вони допоможуть жителям лівого берега Києва дістатися на правий, повідомили в УЗ ввечері 20 березня.

«Зокрема, поїзди будуть зручними для трансферу до Центрального залізничного вокзалу, поки червона лінія метро працює з обмеженнями, а автосполучення між берегами ускладнене», – йдеться в повідомленні.

Поїзди зі станцій «Дарниця» і «Святошин» вирушатимуть щогодини починаючи з 07:30. Останні рейси о 18:30.

Поїзди робитимуть зупинки на станціях Лівий Берег, Видубичі, Київ-Деміївський, Протасів Яр, Київ-Пасажирський (зупинкова платформа Північна), Караваєві Дачі, Київ-Волинський, Борщагівка-Технічна, Борщагівка.

За даними УЗ, поїзд базово складатиметься з шести вагонів, кількість яких варіюватиметься залежно від попиту пасажирів.

Вартість проїзду складає 15 гривень, квитки можна придбати у роз’їзного касира на борту або в офіційному чат-боті Укрзалізниці.

Після нападу Росії на Україну 24 лютого метро працює в режимі укриття, рух поїздів здійснюється частково.