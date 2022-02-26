Метро в Києві переведене в режим укриття – Кличко

Київський метрополітен припинив пасажироперевезення і переведений у режим укриття, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Метро перейшло в режим укриття. Транспортних перевезень здійснюватись не буде», – написав Кличко він у суботу у своєму телеграм-каналі.

Він також закликав киян заради безпеки залишатися вдома або в укриттях. «Не виходьте і не виїжджайте в місто. Крім тих, хто працює на підприємствах критичної інфраструктури. Домівки покидайте, тільки щоб перейти в укриття», – написав мер.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.