Київський залізничний вокзал будуть патрулювати поліцейські

З 20 січна на Центральному залізничному вокзалі Києва почне працювати Сервісна служба Національної поліції, працівники якої слідкуватимуть за дотриманням громадського порядку. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

За словами голови правління «Укрзалізниці» Євгена Кравцова, на вокзалі цілодобово будуть чергувати бійці підрозділу патрульної поліції з охорони громадського порядку (ТОР).

Він пояснив, що залучення правоохоронців до патрулювання вокзалу станції Київ-Пасажирський пов’язане зі збільшенням випадків жебракування, перебування на вокзалі осіб без постійного місця проживання, несанкціонованої торгівлі на території вокзалу, нелегального обміну валюти та іншими правопорушеннями.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що до травня влада планує перетворити залізничний вокзал столиці на «сучасний європейський вокзал».

«Ми маємо на увазі благоустрій території, заміну асфальтового покриття, наведення ладу із паркуванням, упорядкування торгівлі», – зазначив Віталій Кличко.

За даними влади Києва, щороку київським вокзалом користуються десятки мільйонів людей.