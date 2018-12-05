У Києві рятувальники почали перевірку споруд для укриття населення

У Києві рятувальники почали перевіряти найпростіші споруди для укриття населення. Про це повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«За останні дні почастішали випадки звернення громадян та представників ЗМІ до Головного управління з приводу неточностей місць розташування найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення міста Києва на інтерактивній карті, що була складена у КМДА. В понеділок, 3 грудня, на спільній нараді рятувальних служб та представників місцевої влади, за ініціативою Головного управління ДСНС України у Києві, було вирішено розпочати перевірки найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення, їх технічний стан, наявність вказівних табличок, інформаційних табличок з номерами телефонів відповідальних осіб та відповідність місць розташування об’єктів з інтерактивною картою Google», – зазначили у ДСНС.

Перевірки почали 5 грудня. Співробітники ДСНС працюють разом з представниками місцевої влади.

«У разі виявлення порушень, або розбіжностей розташування об’єктів з інтерактивною картою, представниками органів місцевої влади такі порушення фіксуються і в найкоротші терміни повинні бути усунені», – підкреслили у відомстві.

26 листопада Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях, прилеглих до кордону з Росією, а також із окупованими чи контрольованими нею територіями України та Молдови. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

Це сталося після того, як 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх. Підконтрольні Кремлю суди в Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз полонені військові ВМС України перебувають у слідчих ізоляторах в Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.