Київ підготував санкції проти громадян 13 країн, які «спостерігали» за виборами Путіна в Криму

В уряді України підготували список санкцій, до якого увійшли громадяни 13 країн, які виступили «спостерігачами» на незаконно проведених виборах президента Росії 2018 року в анексованому Криму. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив міністр із питань тимчасово окупованих територій України Вадим Черниш.

«Сьогодні за пропозицією МТОТ ще одне важливе рішення ухвалене урядом для протидії легітимізації держави-окупанта в українському Криму. Ми підготували список санкцій, куди потрапили громадяни 13 країн, які були «спостерігачами» на незаконно проведених виборах президента Росії в Криму», – йдеться в повідомленні 6 березня.

Точного переліку він не навів.

У Росії й анексованому нею Криму 18 березня 2018 року відбулося голосування на виборах президента. Офіційний Київ, а також низка міжнародних організацій і багато країн світу не визнають виборів, які Росія провела на півострові.

Президент України Петро Порошенко назвав «нікчемними» і «такими, що не мають правових наслідків», результати цього голосування.