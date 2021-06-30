У Києві затримали бойовика «ЛНР», який видавав себе за переселенця – СБУ

У Києві контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала бойовика незаконного збройного угруповання «ЛНР». Про це повідомили в СБУ.

У відомстві зазначили, що бойовик прибув у Київську область щоб легалізуватися як внутрішній переселенець.

«Встановлено, що зловмисник перебував у складі «Народної міліції ЛНР» як старший стрілок. Також він обслуговував бойову техніку окупаційних військ», – заявили в СБУ.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

СБУ перевіряє, чи виконував бойовик диверсійно-розвідувальні завдання на підконтрольній Києву території України.

У СБУ додали, що операція проводилась ГВ КР та слідчим відділом СБУ Львівщини спільно з Департаментом контррозвідки СБУ та під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури.