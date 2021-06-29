Закарпаття: СБУ заявляє про розкрадання 1,5 мільйона гривень на будівництві відділення для COVID-19

Служба безпеки України 29 червня повідомила про розкрадання бюджетних коштів під час будівництва відділення для лікування хворих на коронавірусну хворобу у Закарпатській області.

Вартість будівництва оцінюють у понад 10 мільйонів гривень, з них більше ніж 1,5 мільйона, за даними слідства, привласнили фігуранти справи.

Як уточнюють у СБУ, торік місцева компанія виграла тендер на будівництво і ремонт медичного закладу. За договором, підрядники мали реконструювати один із корпусів лікарні під приймальне відділення для хворих на COVID-19.

«Організатори схеми систематично вносили до актів виконаних робіт недостовірні дані про їх обсяг і вартість, а деякі з них були виконані лише «на папері», – стверджують у відомстві.

Читайте також: МОЗ: в Україні від COVID-19 вакцинували ще понад 17 тисяч людей

Правоохоронці повідомили директору компанії про підозру в привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем та службовому підробленні. Зараз вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу та тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності решти причетних.

У серпні 2020 року двом посадовцям департаменту охорони здоров’я Закарпаття повідомили про підозру в незаконному освоєнні 30 мільйонів гривень при закупівлі костюмів біологічного захисту і респіраторів, призначених для медиків, у боротьбі з COVID-19.