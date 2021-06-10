В НАБУ заявили, що проводять обшуки в медзакладах «Укрзалізниці»

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура здійснюють обшуки у приміщеннях клінічних лікарень «Укрзалізниці». Про це повідомила пресслужба НАБУ.

«НАБУ та САП здійснюють обшуки у приміщеннях клінічних лікарень на залізничному транспорті міст Києва, Харкова, Львова, Одеси та Дніпра Філії «Центр охорони здоров’я» АТ «Українська залізниця», а також у самій Філії», – мовиться в повідомленні.

В НАБУ зазначили, що обшуки проводять у межах розслідування заволодіння бюджетними коштами у розмірі 59 933 926 гривень. Ці кошти медичні заклади отримали від Національної служби здоров’я України за програмою медичних гарантій щодо надання медичних послуг «Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2».

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«Обшуки здійснюють в адміністративних приміщеннях, на надання медичних послуг пацієнтам слідчі дії у жодний спосіб не впливають», – додали в НАБУ.

В «Укрзалізниці» заявили, що сприяють слідчим діям НАБУ: слідчим надали доступ до всіх приміщень, які зазначені в ухвалі суду про обшуки.

«Зокрема, посадові особи філій «Центр охорони здоров’я» АТ «Укрзалізниця» підозрюються у спробі, в період з вересня по грудень 2020 року, закупити послуги ПЛР-тестування за завищеними цінами. На той час зазначені закупівлі були призупинені департаментом категорійного управління та службами безпеки АТ «Укрзалізниця». Матеріали щодо можливого порушення було передано правоохоронцям», – розповіли в «Укрзалізниці».

Компанія «Укрзалізниця» 8 квітня повідомила, що «усіляко сприяє» перевірці її роботи «задля встановлення та ліквідації причин, що призвели до погіршання показників».

Таке повідомлення на сайті «Укрзалізниці» з’явилося після того, як голова ТСК ВР з питань перевірки та оцінки стану «Укрзалізниці» Юлія Гришина зі «Слуги народу» повідомила у Telegram про обшуки в компанії.

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з питань перевірки та оцінки стану «Укрзалізниці» у січні цього року. До складу увійшли 13 представників від різних фракцій.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів.