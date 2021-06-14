Президенту «МАУ» вручили обвинувальний акт через його дії на посаді голови «Борисполя» – адвокати

Президента «Міжнародних авіаліній України» Євгенія Дихне обвинувачують у зловживанні владою – про це повідомило адвокатське об’єднання «Міллер», яке представляє його інтереси.

При цьому представники Дихне стверджують, що матеріали справи не містять доказів його провини.

За повідомленням, Дихне звинувачують у тому, що він на посаді виконувача обов’язків директора аеропорту «Бориспіль» у 2016-2017 роках підписував попередні договори оренди, які дозволяли орендарям надавати послуги пасажирам.

Як стверджують адвокати, під час президентства Дихне в аеропорту стала явною проблема відсутності інфраструктури в терміналі D. При цьому конкурси на здачу майна в оренду, які мав здійснювати Фонд державного майна, тривали до двох років.

«Євгеній Дихне використав не новий, але дієвий і значно швидший метод для уникнення кризи. Задовго до його початку роботи на посаді в.о. директора аеропорту «Бориспіль» підприємство використовувало попередні договори оренди як інструмент для ефективної роботи в умовах затягування конкурсів Фондом державного майна України на оренду приміщень. По суті, це договори про наміри орендувати приміщення після проходження конкурсу Фонду державного майна», – йдеться в повідомленні.

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За умовами таких договорів, за роз’ясненням адвокатів, 70% орендної плати отримував Фонд держмайна, 30% – аеропорт. «Міллер» стверджує, що протягом близько 10 років існування цієї процедури жоден із понад сотні попередніх договорів оренди не був оскаржений у суді.

Справу розглядатиме Вищий антикорупційний суд.

Радіо Свобода звернулося до Офісу генерального прокурора щодо підтвердження цієї інформації і наразі очікує відповіді.

Євгеній Дихне очолює «МАУ» з вересня 2019 року. Він виконував обов’язки генерального директора «Борисполя» з 2014 по 2017 рік.