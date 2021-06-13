Лідери G7 у підсумковій заяві згадали розслідування катастрофи літака «МАУ» в Ірані

У комюніке лідерів країн «Групи семи», оприлюдненому за підсумками саміту, який відбувся у Великій Британії 11-13 червня, згадали про відповідальність Ірану за катастрофу літака «Міжнародних авіаліній України».

«Ми підтримуємо зусилля, спрямовані на забезпечення прозорості, підзвітності та справедливості для жертв рейсу 752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», збитого Іраном у січні 2020 року. Ми повторюємо своє глибоке занепокоєння з приводу продовження порушень прав людини та зловживань в Ірані», – мовиться у заяві.

8 січня 2020 року літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив його як «ворожу ціль. В МЗС України зміст документа назвали «цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака».