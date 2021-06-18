Матч Україна – Австрія покажуть на великому екрані у центрі Києва

Останній матч збірної України у груповому раунді Євро-2020 проти команди Австрії можна буде подивитися безкоштовно у центрі Києва. Про це повідомили у КМДА.

«21 червня на Спортивній площі відбудеться безкоштовний перегляд футбольного матчу Україна – Австрія на великому екрані. Організатори запрошують киян підтримати нашу футбольну команду разом із усією країною», – мовиться у повідомленні.

Фанзона має почати працювати о 17-й, початок трансляції – 19:00.

У цьому матчі визначиться, хто вийде у наступний раунд змагань з групи.

У першому матчі групового турніру Україна поступилася збірній Нідерландів, у другому – перемогла команду Північної Македонії.