У Держдумі Росії звернулися до УЄФА через кричалку фанатів української збірної про Путіна

Член спортивного комітету Державної думи Росії Дмитро Свіщев заявляє, що УЄФА має відреагувати на кричалку українських фанатів, що пролунала під час матчу «Євро-2020» між збірними України і Північної Македонії.

За словами Свіщева, кричалка «Путін – х...о», яка стала традиційною для українських фанатів за час агресії Росії проти України, є образою президента Росії.

«Керівництво УЄФА має на це реагувати. Це наш президент… Це, однозначно, добре спланована провокація проти Росії. На неї необхідно жорстко відреагувати. УЄФА зобов’язаний заборонити вхід українським уболівальникам на наступні матчі Євро», – цитує Свіщева видання sports.ru.

В УЄФА наразі не озвучували свою позицію. Радіо Свобода звернулося за коментарем до Української асоціації футболу, але там відмовилися від коментарів.

Свіщев був одним із перший представників влади Росії, що виступив проти нової форми української збірної на «Євро-2020», на якій, зокрема, зображені обриси України, включно з окупованим Росією Кримом. Також на футболці присутні гасла «Слава Україні!» і «Героям слава!».

Він закликав УЄФА заборонити її, бо це, за його словами, є «висловленням певної політичної позиції», яка відрізняється від позиції Москви.