З 13 травня мають почати працювати 29 столичних ринків – КМДА

Київська міська державна адміністрація оприлюднила список з 29 продовольчих ринків, які виконали протиепідемічні вимоги та зможуть працювати з 10 травня.

Список можна подивитися на сайті КМДА.

При цьому на ринках мають забезпечити: масковий режим як для працівників, так і для відвідувачів; термометрію на вході; забезпечення дистанції між торговими місцями та відвідувачами; дезинфекцію контактних поверхонь кожні 3 години.

У КМДА наголосили, що відновити роботу зможуть лише офіційні продовольчі ринки, стихійна торгівля навколо них заборонена.

Також немодна буде готувати або вживати їжу на місці продажу.

У Києві 12 травня офіційно вступив в силу перший етап послаблень карантину.