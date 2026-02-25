У Києві частково відновлюють роботу електротранспорту – КМДА

У Києві з 26 лютого частина тролейбусів і трамваїв повернуться на маршрути, повідомила 25 лютого Київська міська державна адміністрація.

«У зв’язку з покращенням ситуації в енергосистемі та збільшенням лімітів електропостачання КП «Київпастранс» починає часткове відновлення роботи електротранспорту. Наразі технічна можливість дозволяє відновити рух електротранспорту на правому березі», – йдеться в повідомленні.

Відновлення роботи тролейбусів і трамваїв на лівому березі та маршрутів, що з’єднують обидва береги, відбудеться після «подальшого покращення ситуації в енергосистемі та за умови відсутності нових пошкоджень інфраструктури».

Електротранспорт припинив виходити на маршрути в українській столиці після серії ракетно-дронових ударів по енергетичній інфраструктурі Києва, здійснених російськими військовими упродовж зими 2025-2026 років.