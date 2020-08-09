Поліція: у центрі Києва знешкодили вибуховий пристрій

У центрі Києва, на Печерську правоохоронці знешкодили вибуховий пристрій, повідомила 9 серпня пресслужба Нацполіції.

«Внаслідок події ніхто не постраждав. На місці працюють працівники слідчо-оперативної служби, які збирають матеріали для відкриття кримінального провадження», – йдеться в повідомленні.

У поліції заявили, що вранці до столичної поліції звернулися охоронці офісного приміщення на вулиці Великій Васильківській, які виявили предмет, схожий на вибухівку.

«Під час огляду об’єкту правоохоронці виявили предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій. Фахівці вибухотехнічної служби знешкодили небезпечний предмет, внаслідок події ніхто не постраждав», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції, вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Хто і для чого залишив пристрій – наразі невідомо.

У кінці липня Служба безпеки України заявила про затримання організаторів серії вибухів у Києві, які вимагали 500 тисяч доларів. Двом затриманим повідомили про підозру за статтею «терористичний акт». У разі визнання винними підозрюваним може загрожувати позбавлення волі терміном від семи до 12 років.