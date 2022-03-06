Оператор ГТС: 96 тисяч абонентів у передмістях Києва втратять газопостачання через обстріли РФ

Оператор ГТС України повідомляє, що 96 тисяч абонентів у передмістях Києва втратять газопостачання через обстріли розподільчих мереж російськими військовими.

«На вимогу оператора газорозподільчих мереж АТ «Київоблгаз» Оператор ГТС України відключив газорозподільні станції (ГРС) «Ірпінь», «Ворзель», «Блиставиця», «Стоянка», «5 (Гостомель, заводи)», «Чайки». Це означає, що 96 тисяч абонентів у передмістях Києва залишаються без газопостачання. Тиску в системі вистачить до ранку 7 березня. Причина – численні пошкодження розподільних мереж облгазу внаслідок обстрілів окупантів», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі Оператора ГТС додали, що через активні бойові дії їхні співробітники не можуть ліквідувати пошкодження.

«Знищення важливої інфраструктури – ще один злочин проти народу України», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні голова Київської ОДА Олексій Кулеба повідомив, що Ірпінь відключили від газопостачання через потрапляння бойового снаряду в газопровід.

Міністерство внутрішніх справ України повідомило 6 березня про продовження евакуаційних заходів в Ірпені після обстрілів, яких зазнало місто і його околиці.

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Вранці кореспондент Радіо Свобода повідомив, що під час евакуації з Ірпеня війська РФ відкрили вогонь по цивільних, і щонайменше троє людей загинули, в тому числі – двоє дітей, ще одна людина – в тяжкому стані через поранення. У МВС України про загиблих наразі не повідомляють.

Передмістя Києва за останні дні зазнали масштабних руйнувань з боку військ РФ, які ракетами розбомбили, зокрема, Ірпінь, Бучу, Гостомель, Бородянку, Васильків, Ворзель.​

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Кремль раніше заявляв, що в ході своєї так званої «операції» не чіпатиме цивільних в Україні.