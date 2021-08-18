На Київщині силовики проводять навчання з ліквідації радіологічної аварії

У Київській області проходять масштабні навчання з ліквідації радіологічної аварії. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

«На складі, де зберігається велика кількість джерел іонізуючого випромінювання після вибуху розпочалась пожежа. Є загроза пошкодження контейнерів з радіоактивним матеріалом. Термінова евакуація людей із зони пожежі, її гасіння, радіаційна розвідка та дозиметричний контроль, перевірка місцезнаходження джерела випромінювання та загородження на контрольованій території. Такий сценарій першого дня масштабних навчань з міжвідомчої взаємодії під час ліквідації радіологічної аварії, які проходять зараз на Київщині», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що у навчаннях беруть участь близько 100 учасників – військові Нацгвардії, поліцейські, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, прикордонники, Служба безпеки України.

Навчання проходять у рамках співпраці з Агентством зменшення загроз Міноборони США. Результатом цієї співпраці має стати створення сучасних навчальних програм підготовки, наближених до стандартів НАТО, а також побудова навчального комплексу з підготовки фахівців з питань реагування на радіаційні, хімічні, біологічні і ядерні загрози та інших категорій особового складу за потреби, заявили у МВС.