Спецназівці США та України беруть участь в навчаннях на Вінничині

Стрибки з парашутом зі значної висоти провели військовослужбовці сил спеціальних операцій США та України в рамках спільних навчань поблизу Вінниці. Метою навчань є відпрацювання взаємодії з союзниками та партнерами, повідомляють ВПС США.

Навчання розпочались 9 серпня і триватимуть близько місяця, повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗС України.

«У межах навчань, що триватимуть близько місяця, військові двох держав обмінюватимуться досвідом у питаннях тактичної евакуації, наданні першої медичної допомоги під час бойових дій, а також десантуванні особового складу та вантажів.

У планах є проведення і спільних тренувальних польотів задля поліпшення взаємодії між екіпажами MC-130 і Ан-26 у повітрі», – заявили в командуванні Повітряних сил ЗС України.

У Вінницькій облдержадміністрації повідомили, що навчання відбуваються в рамках розширеного партнерства України та НАТО.