У ДТП на Київщині загинули троє людей

У Київській області на 26-му кілометрі Столичного шосе сталося ДТП, жертвами якого стали три людини. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«На місце події було направлено рятувальників найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце події було встановлено, що ДТП сталося за участі двох автомобілів BMW. У результаті зіткнення троє осіб загинуло на місці: дві жінки 1998 та 2001 років народження та чоловік 1990 р.н. Два чоловіка 1997 та 1999 р.н. опинилися заблокованими в автомобілі», – мовиться у повідомленні.

Рятувальники дістали постраждалих з автомобіля з допомогою спеціального обладнання.

Правоохоронні органи встановлюють обставини ДТП.