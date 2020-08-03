На Київщині у ДТП загинули 4 людини

На Київщині у ДТП за участю двох автомобілів загинули четверо людей. Про це повідомляє поліція.

«Смертельна дорожня аварія трапилась вчора, 2 серпня, близько 23.20 год. на 55 км автодороги Бориспіль – Маріуполь, за участю двох автівок «Ваз 21061» та «Daewoo Lanos». У результаті зіткнення 36-річний водій авто «ВАЗ», його пасажир, особа якого встановлюється, та дві пасажирки автомобіля «Daewoo», 23-ти та 29-річного віку, від отриманих травм загинули на місці ДТП», – мовиться у повідомленні.

32-річного водія легковика «Daewoo» з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Поліції відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються обставини та причини ДТП.