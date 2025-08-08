Три людини травмовані після удару РФ по Київщині – ОВА

На Київщині дві жінки і дитина були травмовані внаслідок нічного російського удару, повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«Ворог атакував мирні населені пункти Київщини дронами. Під ударом – Бучанський район області. На жаль, вже є інформація, що унаслідок ворожої атаки травмовано трьох жінок 16, 56 і 80 років. Попередньо, поранення незначні», – написав він у телеграмі в ніч на 8 серпня.

Крім того, за словами голови ОВА, внаслідок удару виникли пожежі в приватному секторі, є пошкоджені будинки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.