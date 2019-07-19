Внаслідок пожежі на студії в Кіото загинули 33 людини – поліція

33 людини загинули внаслідок пожежі на анімаційній студії в Кіото, що стало наймасовішим вбивством в країні за два десятиліття. Про це повідомляє місцева поліція.

Пожежа почалася після того, як у студію зайшов чоловік, розлив там легкозаймисту речовину та підпалив її. Як розповіли ЗМІ свідки, нападник був розлючений і кричав щось про плагіат.

Підозрюваного, 41-річного чоловіка, який не працював на студії, було поранено. Він у лікарні.

Місцева влада повідомила 19 липня, що в лікарні лишаються ще 10 людей в критичному стані.

Більшість жертв нападу були співробітниками студії.

Це найбільше масове вбивство в Японії з 2001 року, коли в результаті підпалу в Токіо загинули 44 людини.