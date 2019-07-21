Поліція Японії отримала ордер на арешт чоловіка, підозрюваного у підпалі студії

Японська поліція отримала ордер на арешт підозрюваного в підпалі анімаційної студії в Кіото.

Через сильні опіки чоловіка було госпіталізовано. Поліція має намір заарештувати його, коли стан його здоров’я стабілізується.

В результаті пожежі в студії Kyoto Animation 18 липня загинуло 34 людини, більше 30 – отримали травми. Підозрюваний розлив і підпалив бензин усередині будівлі. Про це він сам розповів після затримання.

Аніме-студія Kyoto Animation заснована в 1981 році. Вона виробляє серіали і повнометражні фільми. Серед робіт студії – «Меланхолія Харухі Судзумії», «Кланнад», «K-On!». Головний офіс компанії знаходиться в Кіото.