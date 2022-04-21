Влада Киргизстану закликала громадян 9 травня не використовувати символ Z

Державний комітет національної безпеки Киргизстану (ДКНБ) заявив 21 квітня, що військова форма та костюми із символом Z «сприяють розпалюванню міжнаціональної ворожнечі».

«Органи національної безпеки закликають… містян не вдягати таку форму на ходу «Безсмертний полк», що відбудеться 9 травня на честь Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні», – ідеться в повідомленні.

Також ДКНБ попросив сервіси з прокату карнавальних костюмів не здавати в оренду військову форму з літерою Z. Відомство попередило «про відповідальність за дії, спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі».

Літери Z та V зʼявилися в лютому 2022 року на російській військовій техніці, яка бере участь у війні проти України. Згодом російська влада та пропаганда почали використовувати ці літери для демонстрації підтримки вторгнення.