Ще одного експрем’єра Киргизстану затримали у справі про золотий рудник Кумтор

Ще один колишній прем’єр-міністр Киргизстану був затриманий у рамках розширення розслідування щодо ймовірної корупції під час розробки проекту видобутку золота «Кумтор». Про це повідомляє місцева служба Радіо Свобода.

Державний комітет національної безпеки повідомив 16 вересня, що Джоомарта Оторбаєва заарештували і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Протягом 48 годин суд вирішить, чи брати його під варту офіційно.

Оторбаєв, який обіймав посаду прем’єр-міністра у період 2014–2015 років, є одним із кількох колишніх прем’єр-міністрів та інших високопосадовців, заарештованих протягом останніх місяців у зв’язку зі справою золотого рудника Кумтор. У серпні під варту взяли колишнього прем’єр-міністра Киргизстану Теміра Сарієва.

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Кумтор протягом багатьох років був об’єктом фінансових та екологічних суперечок. Наразі він є предметом постійної боротьби між державою Киргизстану та оператором шахти – канадською компанією Centerra Gold.

Уряд Киргизстану тимчасово взяв під контроль шахту, що президент Садир Джапаров назвав необхідним кроком для усунення порушень довкілля та безпеки.

Минулого місяця слідчі допитали двох екс-президентів Киргизстану Сооронбая Джеєнбекова та Аскара Акаєва у резонансній справі.