Президент Киргизстану підписав закон про зміни до виборчого законодавства

Президент Киргизстану Садир Жапаров підписав закон, який вносить низку змін до виборчого законодавства країни.

Зокрема, йдеться про скорочення кількості депутатів, повідомила пресслужба президента 27 серпня.

Зміни були винесені на загальнонаціональний референдум щодо поправок до конституції, які були схвалені в квітні.

Кількість членів парламенту – Жогорку Кенеша – скоротять зі 120 до 90. З них 54 обиратимуться за національними партійними списками, а решта 36 місць будуть визначені під час індивідуальних районних гонок.

Референдум 11 квітня відбувся через три місяці після обрання Жапарова президентом після бурхливого періоду, коли на тлі протестів проти жовтневих парламентських виборів і місяців політичних суперечок було повалено попередній уряд.

Жапаров запропонував розробити нову конституцію у листопаді 2020 року, коли став виконувачем обов’язків президента після відставки тодішнього глави держави Сооронбая Жеенбекова.

Він переміг на президентських виборах в січні, в той час як референдум, проведений одночасно з виборами, показав, що виборці обрали президентську систему, яка була центральним елементом запропонованих конституційних поправок.

Деякі у Киргизстані критикували Жапарова, заявляючи, що нова конституція створює авторитарну систему, концентруючи занадто багато влади в руках президента.

Жапаров був серед кількох відомих політиків, звільнених з в’язниці протестувальниками під час жовтневих заворушень. Він відбував 10-річний тюремний термін за захоплення заручників під час акції протесту проти видобутку корисних копалин на північному сході Киргизстану в жовтні 2013 року. Він стверджував, що висунуті проти нього звинувачення були політично мотивованими.