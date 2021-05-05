Президент Киргизстану підписав законопроєкт про внесення змін до Конституції

Президент Киргизстану Садир Джапаров підписав закон про внесення змін до Конституції країни, які критикували опоненти Джапарова як крок до концентрації в його руках більше повноважень.

Законопроєкт про внесення змін до Конституції громадяни підтримали на референдумі 11 квітня, але повний текст зміненого Основного закону ще не оприлюднений.

Нова конституція зменшує розмір парламенту на 25 відсотків – до 90 місць, і надає президенту повноваження призначати суддів та керівників правоохоронних органів. Він також закликає створити «консультативний та координаційний орган», який би контролювався президентом.

Критики цих змін до Конституції заявляють, що новий орган може виступати паралельним парламентом і способом для президента застосовувати більше влади.

Джапаров запропонував розробити нову конституцію в листопаді 2020 року, коли почав виконувати обов’язки президента після відставки тодішнього глави держави Сооронбая Жеенбекова. У січні він переміг на президентських виборах.

Джапаров був серед кількох відомих політиків, звільнених з в’язниці протестувальниками під час жовтневих заворушень. Він відбував 10-річне ув’язнення за захоплення заручників під час протесту проти гірничодобувної операції на північному сході Киргизстану у жовтні 2013 року. Він стверджує, що звинувачення проти нього були політично вмотивованими.

5 травня в країні відзначається День Конституції.