Медіаорганізації закликають владу Киргизстану відкликати судовий позов проти Радіо Свобода

Понад 25 медіаорганізацій і журналістів Киргизстану закликали міністерство культури, інформації та молодіжної політики країни відкликати судовий позов про припинення медіаоперацій киргизької служби Радіо Свобода, відомої в країні як Радіо Азаттик.

У листі, оприлюдненому 24 січня, йдеться про те, що цей крок є незаконним, оскільки Радіо Азаттик, офіційно зареєстроване як «Азаттик Медіа», не порушувало жодних законів центральноазійської країни.

Киргизька влада заблокувала сайти Радіо Азаттик киргизькою та російською мовами наприкінці жовтня. Це сталося після того, як медіа відмовилося зняти відео, створене телеканалом «Настоящее время», російськомовною мережею, якою керує Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки». Офіційні особи Киргизстану стверджують, що автори відео «переважно» транслювали позицію таджицької сторони.

«Закриття «Азаттик Медіа» стане не лише ударом по свободі слова та незалежним ЗМІ, це, безумовно, призведе до обмеження права громадян на отримання інформації», – ідеться у листі.

Серед організацій, які підписали лист, – Фонд «Інститут медіаполітики Киргизстану», Незалежна спілка журналістів, Громадська спілка журналістів, Фонд журналістських розслідувань, Фонд «Медіа Консалт» та інші.

Міністерство культури, інформації та молодіжної політики повідомило 23 січня, що звернулося до Ленінського районного суду Бішкека з проханням припинити роботу Радіо Свобода в країні. Пізніше того ж дня суд повідомив, що розгляне запит 8 лютого.

Рішення влади заблокувати сайти Радіо Азаттик ґрунтувалося на законі про захист від недостовірної інформації, який викликав широку критику під час ухвалення в серпні 2021 року.

Банківський рахунок Радіо Азаттик у Бішкеку заморожений, а в листопаді 2022 року влада Киргизстану зупинила акредитацію 11 кореспондентів Радіо Свобода в парламенті країни.

У відповідь на повідомлення про цей крок президент і головний виконавчий директор Радіо Свобода/Радіо Свобода Джеймі Флай сказав, що мовник оскаржує «ці незаконні атаки на Радіо Азаттик і наші незалежні репортажі».

«Ми використовуватимемо всі доступні законні засоби для збереження нашої діяльності в країні. Ми продовжуватимемо обслуговувати нашу лояльну киргизьку аудиторію незалежно від того, які дії вживає киргизький уряд», – ідеться в заяві Флая, опублікованій 23 січня.

Радіо Свобода оскаржило рішення щодо блокування сайтів у районному суді Бішкека. Перше засідання щодо апеляції призначене на 26 січня.