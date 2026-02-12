Президент Киргизстану призначив секретарем Ради безпеки випускника Академії ФСБ РФ

Президент Киргизстану Садир Жапаров підписав указ про призначення Аділета Орозбекова секретарем Ради безпеки центральноазійської країни, повідомляє Радіо Азаттик.

Орозбеков народився 1978 року. Він закінчив Міжнародний університет Киргизстану за спеціальністю «Дипломатія та міжнародне право», а також пройшов навчання в Академії ФСБ Росії. Має класний чин радника державної цивільної служби першого класу та військове звання полковника.

Професійну діяльність розпочав у 2001 році в органах національної безпеки, де працював понад 15 років, обіймаючи в тому числі керівні посади.

Пізніше продовжив кар’єру в системі зовнішньополітичних відомств та структурах, пов’язаних із Шанхайською організацією співробітництва (ШОС): працював у міністерстві закордонних справ, апараті національного координатора у справах ШОС, а у 2017–2019 роках – референтом секретаріату організації в Пекіні.

10 лютого у відставку з посади голови Державного комітету національної безпеки (ДКНБ) був відправлений Камчибек Ташієв. Також були відправлені у відставку його заступники, а на посаду першого заступника голови ДКНБ був призначений Рустам Мамасадиков, який обіймав посаду секретаря Ради безпеки.