Представники Таджикистану і Киргизстану підписали протокол щодо прикордонних суперечок

Представники Таджикистану і Киргизстану, обговоривши питання делімітації й демаркації спірних ділянок кордону, заявили про підписання спільного протоколу щодо вирішення прикордонної проблеми. Деталі документу не розкривають.

Консультації проходили в Баткені – адміністративному центрі однойменної області Киргизстану, що межує із Согдійською областю Таджикистану.

«Реалізація протоколу вирішить будь-яке питання, всі проблеми, які раніше були причинами конфліктів на лінії державного кордону між Таджикистаном та Киргизстаном. Я з усією відповідальністю заявляю, що підписання та реалізація протоколу відображають волю лідерів обох республік», – заявив голова Державного комітету національної безпеки Таджикистану Саймумін Ятімов.

Голова аналогічного відомства Киргизстану Камчибек Ташієв також назвав підписання протоколу 2 жовтня способом вирішення прикордонної проблеми.

Представники двох країн зустрічалися протягом кількох місяців, щоб вирішити прикордонні суперечки, які призвели до смертельних сутичок в останні роки.

Нині залишаються невизначеними понад 300 кілометрів таджицько-киргизького кордону з понад 970.

Прикордонні сутички, що сталися у вересні 2022 року, призвели до десятків загиблих і сотень поранених з обох боків.

Представники влади Киргизстану і Таджикистану звинуватили одне одного в агресії після того, як обидві сторони застосували в сутичках важку артилерію і міномети.