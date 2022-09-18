Влада Киргизстану: число жертв сутичок на кордоні з Таджикистаном зросло до 36

Влада Киргизстану заявила, що кількість загиблих після кількох днів стрілянини вздовж кордону з Таджикистаном зросла до 36. Постраждали 134 людини.

19 вересня в Киргизстані оголосили жалобу за загиблими.

Офіційної інформації про загиблих і поранених громадян Таджикистану немає. Таджикистанська служба Радіо Свобода з посиланням на свої джерела повідомила, що загинули 39 людей, у тому числі цивільні жителі.

Тим часом, президент Росії Володимир Путін провів телефонні переговори з президентом Киргизстану Садиром Жапаровим і президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном. Вони обговорили ситуацію на киргизько-таджицькому кордоні, йдеться в повідомленні на сайті Кремля.

За повідомленням, Путін «закликав сторони не допустити подальшої ескалації та вжити заходів до якнайшвидшого врегулювання ситуації виключно мирними, політико-дипломатичними засобами».

Ситуація на кордоні двох країн різко загострилася 14 вересня. Сторони поклали відповідальність за чергове протистояння одна на одну. Ніч на 17 вересня пройшла без великих інцидентів після домовленості про припинення вогню. Проте 17 вересня сторони заявили про поновлення стрілянини на кордоні.

Протяжність кордону Киргизстану з Таджикистаном становить 970 кілометрів. Спірними є ділянки між Баткенською областю Киргизстану та Согдійською областю Таджикистану, де села, а іноді й будинки мешканців двох країн розташовані поруч, що ускладнює роботу з визначення лінії кордону. Через цю невизначеність між жителями та прикордонниками сусідніх держав часто відбуваються сутички за право доступу до води, землі та комунікацій. При цьому часто застосовується і зброя, що призводить до людських жертв.