У Киргизстані засудили колишнього президента Атамбаєва до 11 років в’язниці

У Киргизстану засудили колишнього президента Алмазбека Атамбаєва до 11 років і двох місяців в’язниці за звинуваченнями в незаконному звільненні кримінального авторитета Азіза Батукаєва у 2013 році.

Прокуратура просила суд відправити Атамбаєва до в’язниці на 15 років.

63-річний колишній президент заперечує будь-які порушення.

Атамбаєва затримали 8 серпня 2019 року після понад доби протистоянь силовиків та прихильників Атамбаєва в Кой-Таші, де розташована резиденція колишнього президента. Тоді загинув один спецпризначенець, понад 170 людей отримали травми. Серед них 79 правоохоронців.

Батукаєва раптово випустили із в’язниці у 2013 році. Він одразу виїхав до Росії. Його засудили за низкою звинувачень, включно з убивствами киргизького депутата та посадовця Міністерства внутрішніх справ.