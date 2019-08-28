Киргизстан: суд відправив під домашній арешт ексзаступника голови МВС, який затримував Атамбаєва

Суд у столиці Киргизстану Бішкеку ввечері 27 серпня відправив під домашній арешт колишнього заступника міністра внутрішніх справ Курсана Асанова, який кілька тижнів тому затримував експрезидента Алмазбека Атамбаєва. Міру запобіжного заходу обрали до 13 жовтня.

Асанова звинувачують у зловживанні владою під час затримання Атамбаєва.

На думку прокуратури, ексзаступник міністра та його помічник передавали Атамбаєву та його прихильникам секретну інформацію та неназвані предмети під час штурму резиденції колишнього президента в Кой-Таші.

Колишнього президента затримали 8 серпня після понад доби протистоянь силовиків та прихильників Атамбаєва в Кой-Таші, де розташована резиденція колишнього президента. Тоді загинув один спецпризначенець, понад 170 людей отримали травми. Серед них 79 правоохоронців.

13 серпня Асанова звільнили з посади через «зраду інтересів киргизької поліції та втрату довіри». Сам експосадовець заявив, що в Кой-Таші «виконав свій службовий обов’язок», і «перед своєю країною і совістю» він чистий.

Колишній президент Киргизстану, за словами його адвоката, є фігурантом 14 кримінальних справ. Атамбаєва звинувачують в організації заворушень, погрозах представникам влади, незаконному обігу зброї, в перешкоджанні слідству, захопленні заручників, у вбивстві і в замаху на вбивство, а також у декількох епізодах корупції, зокрема незаконному придбанні земельних ділянок у Кой-Таші.