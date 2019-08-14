Проти ексзаступника голови МВС Киргизстану, учасника штурму резиденції Атамбаєва, порушили справу

Генеральна прокуратура Киргизстану вранці 14 серпня порушила кримінальну справу проти колишнього заступника міністра внутрішніх справ Курсана Асанова, який 7-8 серпня брав участь у штурмі резиденції колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в Кой-Таші біля Бішкека і змусив його здатися.

Напередодні Асанов був звільнений з жорстким формулюванням «за зраду інтересів киргизької міліції».

Як заявив представник прокуратури, справу за статтею «зловживання посадовими повноваженнями» завели через те, що Асанов ігнорував під час операції накази голови МВС Кашкара Джунушалієва, самовільно ухвалив кілька рішень, під час операції залишив особовий склад без командування і тим самим залишив співробітників органів внутрішніх справ у небезпеці.

Джерело агенції «Інтерфакс» у правоохоронних органах Киргизстану також повідомило, що в прокуратурі вивчають інформацію про те, що Асанов міг передати прихильникам Атамбаєва службові відомості.

«8 серпня, коли голова МВС Кашкар Джунушалієв уже досягнув домовленості про те, що Атамбаєв і його прихильники здадуться, Курсан Асанов, переслідуючи свої інтереси, залишив довірену йому ділянку, порушивши цим свої прямі функціональні обов’язки, і зайшов у будинок до Атамбаєва для проведення переговорів», – пояснили звинувачення на адресу колишнього заступника голови МВС у прес-службі міністерства.

Також у МВС заявили, що Асанов «почав займатися своїм піаром і дав завдання співробітникам міліції знімати все, що відбувається на свій телефон, в тому числі всі слідчі заходи із вилучення зброї». Саме ці кадри пізніше були широко поширені.

Асанов напередодні заявив, що в Кой-Таші «виконав свій службовий обов’язок», і додав, що «перед своєю країною і совістю» він чесний.

7-8 серпня в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека загін спецпризначення Державного комітету нацбезпеки Киргизстану і представники МВС майже добу штурмували резиденцію Атамбаєва, щоб доставити колишнього президента на допит. Раніше його тричі викликали на допит повістками, але він відмовлявся спілкуватися зі слідчими, посилаючись на те, що як експрезидент має недоторканність від кримінального переслідування. Рішення парламенту позбавити його недоторканності разом зі статусом експрезидента Атамбаєв законним не визнав.

Із другого разу штурм резиденції вдався, і Атамбаєв був затриманий. Під час сутичок між силовиками і прихильниками президента загинув один спецпризначенець, а десятки людей постраждали: як з боку силовиків, так і з боку тих, хто обороняв резиденцію.

13 серпня Атамбаєв через події в Кой-Таші був звинувачений в організації заворушень, загрозі представникам влади, незаконному обігу зброї, в перешкоджанні слідству, захопленні заручників, у вбивстві і в замаху на вбивство. Також раніше колишнього президента Киргизстану звинуватили в корупції.

Суд дав санкцію на арешт експрезидента як мінімум до 26 серпня, зараз Атамбаєва утримують у СІЗО Державного комітету національної безпеки Киргизстану.