Киргизстан: силовики затримали Атамбаєва

Силовики затримали колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва.

Штам експрезидента повідомив, що він вирішив сам здатися правоохоронцям. Після цього його вивезли з території резиденції в селі Кой-Таш.

Раніше силовики розпочали новий штурм резиденції Атамбаєва. Вони застосували сльозогінний газ та шумові гранати і оточили будинок. Це сталося після того, як прихильники експрезидента відпустили шістьох силовиків, які були в заручниках.

7 серпня киргизькі силовики почали штурм резиденції 62-річного Атамбаєва в селі Кой-Таш. Йому висувають звинувачення за п’ятьма пунктами, включно з корупцією, зловживанням владою і незаконним збагаченням.

Атамбаєв відкидає всі звинувачення. Його прихильники почали чинити спротив правоохоронцям, які намагалися затримати колишнього президента. Унаслідок сутичок один спецпризначенець загинув, понад 50 людей були травмовані.

Атамбаєв був президентом Киргизстану у 2011–2017 роках.