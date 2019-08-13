Киргизстан: слідство вважає, що Атамбаєв особисто застрелив поліцейського

Генеральна прокуратура Киргизстану висунула звинувачення проти колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в зв'язку з подіями в його резиденції в селі Кой-Таш. Серед цих звинувачень – убивство поліцейського-спецпризначенця. Про це 13 серпня заявив генеральний прокурор Откурбек Джамшитов, повідомляє киргизька служба Радіо Свобода.

«Сьогодні звинувачення висунуті Атамбаєву – за фактами організації заворушень, незаконному обігу зброї, перешкоджання слідству, захоплення заручників, вбивства і замаху на вбивство», – повідомив генпрокурор.

Голова Державного комітету національної безпеки Киргизстану Орозбек Опумбаєв заявив, що колишній президент Алмазбек Атамбаєв готував державний переворот. Опумбаєв додав, що в бійця сил спеціального призначення, який загинув під час спроби затримання Атамбаєва, стріляв сам колишній президент.

Атамбаєв заарештований до 26 серпня, він перебуває в СІЗО. У Первомайському районному суді Бішкека, який ухвалював це рішення, вказали, що колишнього президента заарештували в межах розслідування про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва у 2013 році.

8 серпня колишнього президента Атамбаєва затримали в його резиденції в селі Кой-Таш. Це сталося після спецоперації, яка тривала близько доби.

Унаслідок сутичок один спецпризначенець загинув, понад 50 людей були травмовані.

Атамбаєв був президентом Киргизстану у 2011–2017 роках.