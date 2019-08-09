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09 Серпень 2019, Київ 10:37
Новини | Міжнародні

Киргизстан: експрезидент Атамбаєв заарештований до 26 серпня

Атамбаєва утримуватимуть у СІЗО

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Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв заарештований до 26 серпня. Відповідне рішення ухвалив Первомайський районний суд Бішкека.

Його підозрюють у злочині, передбаченому статтями 43 (співучасть у злочині) та 319 (корупція) Кримінального кодексу Киргизстану.

Атамбаєва утримуватимуть у СІЗО. У суді уточнили, що колишнього президента заарештували в межах розслідування про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва у 2013 році.

Спецназ штурмував резиденцію експрезидента Киргизстану Атамбаєва: як це було – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Спецназ штурмував резиденцію експрезидента Киргизстану Атамбаєва: як це було – фоторепортаж

Внаслідок сутичок під час спроби силовиків затримати колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва 7 серпня постраждали 52 людини

8 серпня колишнього президента Атамбаєва затримали в його резиденції в селі Кой-Таш. Це сталося після спецоперації, яка тривала близько доби.

Унаслідок сутичок один спецпризначенець загинув, понад 50 людей були травмовані.

Атамбаєв був президентом Киргизстану у 2011–2017 роках.

Відео передачі Атамбаєва киргизьким силовикам – ексклюзив
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Відео передачі Атамбаєва киргизьким силовикам – ексклюзив

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