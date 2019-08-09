Киргизстан: експрезидент Атамбаєв заарештований до 26 серпня

Колишній президент Киргизстану Алмазбек Атамбаєв заарештований до 26 серпня. Відповідне рішення ухвалив Первомайський районний суд Бішкека.

Його підозрюють у злочині, передбаченому статтями 43 (співучасть у злочині) та 319 (корупція) Кримінального кодексу Киргизстану.

Атамбаєва утримуватимуть у СІЗО. У суді уточнили, що колишнього президента заарештували в межах розслідування про незаконне звільнення кримінального авторитета Азіза Батукаєва у 2013 році.

8 серпня колишнього президента Атамбаєва затримали в його резиденції в селі Кой-Таш. Це сталося після спецоперації, яка тривала близько доби.

Унаслідок сутичок один спецпризначенець загинув, понад 50 людей були травмовані.

Атамбаєв був президентом Киргизстану у 2011–2017 роках.