Киргизстан: проти дружини експрезидента Атамбаєва порушили кримінальну справу

Раїса Атамбаєва, дружина арештованого колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва, заявила, що проти неї також порушують кримінальну справу. Про це вона заявила 16 серпня в Бішкеку біля будівлі Державного комітету з нацбезпеки Киргизстану, де відбувалося виїзне засідання суду щодо запобіжного заходу для її чоловіка.

Суд вирішив залишити Алмазбека Атамбаєва під вартою до 26 серпня.

Як повідомляє киргизька редакція Радіо Свобода, за словами Атамбаєвої, справа проти неї порушена в рамках розслідування проти колишнього завідувача відділом судової реформи і законності апарату президента Манаса Арабаєва, затриманого раніше за підозрою в корупції.

«Зараз я дізналася, що в рамках справи Арабаєва з сьогоднішнього дня на мене відкриваються кримінальні справи. Хочу сказати, що я ніколи не втручалася в справи суддів, я знала, що політика – це брудна справа, і намагалася не втручатися в неї. Я навіть не знаю жодного суддю», – сказала Атамбаєва.

У Генеральній прокуратурі Киргизстану Радіо Свобода інформацію підтвердили.

Згідно з розслідуванням, оприлюдненим 2 липня на телеканалі «Ала Тоо 24», що входить до складу Громадської телерадіокорпорації, дружина колишнього президента Раїса Атамбаєва підозрюється в причетності до рейдерського захоплення майна іноземних інвесторів. У сюжеті Манас Арабаєв дав відповідні свідчення правоохоронним органам. 5 липня Арабаєва, арештованого в червні, відпустили під домашній арешт.

Раїса Атамбаєва також заявила, що проти її сім’ї і соратників колишнього президента «йде масове гоніння».

Сам колишній президент Киргизстану зараз, за словами його адвоката, є фігурантом 14 кримінальних справ. Його звинувачують в організації заворушень, погрозах представникам влади, незаконному обігу зброї, в перешкоджанні слідству, захопленні заручників, у вбивстві і в замаху на вбивство, а також у декількох епізодах корупції, зокрема незаконному придбанні земельних ділянок у Кой-Таші, де Атамбаєв побудував собі резиденцію.

Атамбаєв був заарештований після того, як 7-8 серпня в селі Кой-Таші спецпризначенці Державного комітету нацбезпеки Киргизстану і представники МВС після доби штурму все-таки зуміли захопити його резиденцію і затримати колишнього президента.

Раніше Атамбаєва три рази викликали на допити повістками, але він відмовлявся спілкуватися зі слідчими, посилаючись на те, що як експрезидент має недоторканність від кримінального переслідування. Рішення парламенту позбавити його недоторканності разом зі статусом експрезидента Атамбаєв законним не визнав.

Під час сутичок між силовиками і прихильниками експрезидента, що супроводжували штурм його резиденції, загинув один спецпризначенець, десятки людей постраждали – як з боку силовиків, так і з боку тих, хто обороняв резиденцію.

У Кой-Таші вилучили зброю, в тому числі автоматичну, а під час першого штурму прихильники Атамбаєва захопили кількох спецпризначенців, які намагалися затримати колишнього президента, відібрали у них зброю і побили. Саме цей епізод кваліфікований як захоплення заручників.

Зараз колишній президент Киргизстану перебуває в слідчому ізоляторі ДКНБ Киргизстану і, за словами його адвоката, «як і раніше відмовляється від надання будь-яких свідчень і не підписує ніяких повідомлень».