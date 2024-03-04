В Україні конфіскували активи російського журналіста Дмитра Кисельова – ВАКС

В Україні конфіскували активи російського пропагандиста Дмитра Кисельова, йдеться про майно в окупованому Криму, повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.
За даними пресслужби, «колегія суддів задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського журналіста-пропагандиста Кисельова та застосувала до нього санкцію, передбачену чинним законодавством».
Суд вирішив стягнути в дохід держави його активи, а саме:
- житловий будинок загальною площею 151,1 кв.м у Коктебелі;
- земельну ділянку загальною площею 0.2878 га;
- автомобіль Land Rover;
- причіп;
- 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Клуб Сковорода»;
- 30,95% частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Промо.Юей».
Апеляційну скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подано учасником справи протягом п’яти днів із дня проголошення рішення суду, кажуть у ВАКС.
Дмитро Кисельов – російський журналіст, телеведучий і пропагандист. Заступник генерального директора ВДТРК з 2008 року, генеральний директор агентства «Росія сьогодні» з 9 грудня 2013 року.
З березня 2014 року за підтримку російсько-української війни перебуває під персональними санкціями Європейського союзу та інших країн.
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