В Україні конфіскували активи російського журналіста Дмитра Кисельова – ВАКС

В Україні конфіскували активи російського пропагандиста Дмитра Кисельова, йдеться про майно в окупованому Криму, повідомляє пресслужба Вищого антикорупційного суду.

За даними пресслужби, «колегія суддів задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського журналіста-пропагандиста Кисельова та застосувала до нього санкцію, передбачену чинним законодавством».

Суд вирішив стягнути в дохід держави його активи, а саме:

житловий будинок загальною площею 151,1 кв.м у Коктебелі;

земельну ділянку загальною площею 0.2878 га;

автомобіль Land Rover;

причіп;

100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Клуб Сковорода»;

30,95% частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Промо.Юей».

Апеляційну скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду може бути подано учасником справи протягом п’яти днів із дня проголошення рішення суду, кажуть у ВАКС.

Дмитро Кисельов – російський журналіст, телеведучий і пропагандист. Заступник генерального директора ВДТРК з 2008 року, генеральний директор агентства «Росія сьогодні» з 9 грудня 2013 року.

З березня 2014 року за підтримку російсько-української війни перебуває під персональними санкціями Європейського союзу та інших країн.