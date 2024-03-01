Співпраця Росії й Китаю у сфері 5G і супутникового зв’язку становить ризик для України – RUSI

Росія розширює співпрацю з Китаєм у сфері 5G і супутникових технологій, і це може сприяти військовій агресії Москви проти України, попереджає у своїй доповіді Королівський обʼєднаний інститут оборонних досліджень (RUSI), який базується в Лондоні.

У звіті, опублікованому 1 березня, йдеться про те, що хоча інтеграція мереж 5G на полі бою може зіткнутися з внутрішніми перешкодами в Росії, інфраструктура для китайської допомоги російським супутниковим системам вже існує і може «сприяти російським військовим діям в Україні».

Пекін раніше заявив, що він не продає летальної зброї Росії для її війни проти України, але західні уряди неодноразово звинувачували Китай у допомозі в потоці технологій для військових зусиль Росії, незважаючи на санкції Заходу.

У звіті RUSI детально описано, як співпраця між Росією й Китаєм у сфері 5G і супутникових технологій також може допомогти Росії на полі бою в Україні.

«Широке розгортання безпілотників і сучасного телекомунікаційного обладнання є вирішальним на всіх фронтах в Україні, від збору розвідданих до проведення авіаударів», – йдеться у звіті.

«Ці технології вимагають постійного з’єднання і геопросторової підтримки, що робить співпрацю з Китаєм потенційним рішенням для бажання Москви здійснити військовий прорив», – кажуть експерти.

Згідно зі звітом, розвиток мережі 5G набув особливого значення в російсько-китайських стратегічних відносинах в останні роки, що привело до низки угод між китайським технологічним гігантом Huawei і російськими компаніями МТС і «Білайн», проти яких Канада запровадила санкції за зв’язок із військово-промисловим комплексом Росії.

5G – це технологічний стандарт для стільникових мереж, який забезпечує вищу швидкість передачі даних, ніж його попередник 4G. Згідно зі звітом RUSI, 5G «має потенціал змінити поле бою» за рахунок покращеного відстеження військових об’єктів, швидшої передачі й обробки в реальному часі великих наборів даних і покращеного зв’язку.

Це «саме ті функції, які можуть зробити російсько-китайську співпрацю надзвичайно корисною у контексті воєнного часу – і, отже, створити підвищений ризик для України», наголошується у звіті.

Незважаючи на те, що доповідь вказує на «операційні й інституційні обмеження» для інтеграції Росією технології 5G на полі бої, вона має переваги, які роблять її «привабливим пріоритетом» для Москви, заявив Джек Кроуфорд, аналітик RUSI й один з авторів звіту.

Китай заявляє, що є нейтральною стороною у війні Росії проти України, але його критикують за відмову засудити Москву через її повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року і за зв’язки з РФ.

Пекін раніше висунув свій «мирний план» із 12 пунктів із закликом до деескалації й остаточного припинення вогню в Україні. Захід скептично ставиться до пропозицій Китаю щодо політичного врегулювання в Україні. Цей план був значною мірою відхилений Заходом через відмову Китаю засудити Росію за вторгнення до свого суверенного сусіда і через те, що він повторює російські тези, зокрема звинувачення на адресу Заходу в неспровокованому вторгненні.