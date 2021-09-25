Топменеджерка Huawei повернулася до Китаю, Трюдо зустрів звільнених Пекіном канадців

Фінансова директорка Huawei Мень Ваньчжоу прибула 25 вересня до Китаю після трирічного спору щодо екстрадиції у США. В той же час до Канади повернулися двоє громадян цієї країни, яких Пекін утримував понад 1000 днів. Про це повідомляє агентство Reuters.

Мень, яка є дочкою засновника Huawei, дозволили повернутися додому після того, як вона уклала угоду з прокуратурою США про припинення щодо неї справи про банківське шахрайство. Літак з нею на борту приземлився у Шеньчжені.

Канадці Майкл Ковріг та Майкл Спавор також у суботу прилетіли в аеропорт Калґарі, де їх зустрів прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

«Ви продемонстрували неймовірну силу, стійкість і наполегливість. Знайте, що канадці по всій країні будуть продовжувати підтримувати вас, як і раніше», – написав пізніше він у своєму твітері.

Коврига і Спевора заарештували в Китаї в грудні 2018 року, незабаром після того, як фінансова директорка Huawei і дочка засновника компанії Мен Ваньчжоу була затримана в міжнародному аеропорту Ванкувера. Ордер на її арешт видали Сполучені Штати з вимогою її екстрадиції з Канади.

Канада та Сполучені Штати назвали дії Китаю «заручницькою дипломатією», тоді як Пекін звинуватив обидві країни у змові проти Huawei та використанні екстериторіальних санкцій США проти Мен.

У серпні китайський суд засудив Спевора до 11 років позбавлення волі за шпигунство. Колишнього канадського дипломата Ковріга, який на момент арешту був старшим радником Міжнародної кризової групи, теж звинувачували в шпигунстві. Він мав отримав вирок невдовзі після короткого судового розгляду, який відбувся раніше цього року.

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Напередодні фінансова директорка китайського технологічного гіганта Huawei Мен Ваньчжоу уклала угоду з американськими прокурорами у справі про банківське шахрайство. Ця справа була джерелом конфліктів між Вашингтоном та Пекіном. Понад два роки Мен перебувала у Канаді.