Китай: щонайменше 20 людей загинули від холоду під час марафону

Щонайменше 20 людей померли через екстремальні погодні умови під час марафону пересіченою місцевістю в горах, повідомляє китайське державне медіа Xinhua 23 травня.

За даними рятувального штабу, який цитує агенція, причиною стала «несподівана екстремальна погода», в тому числі град і штормовий вітер, які вдарили по 100-кілометровому маршруту в парку Yellow River Stone Forest, провінція Ганьсу 22 травня.

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За повідомленнями, учасникам марафону стало зле через несподіване падіння температури. Забіг зупинили, для порятунку бігунів залучили понад 700 рятувальників.

Вранці 23 травня 16 людей знайшли мертвими, згодом виявили ще чотирьох жертв. Одну людину наразі розшукують.

За даними Xinhua, участь у змаганнях брали 172 людини, 151 з них наразі в безпеці.