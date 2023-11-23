Китай: немає «незвичайних або нових патогенів» на тлі сплеску респіраторних захворювань

Китай повідомив про відсутність «незвичайних або нових патогенів» у респіраторних захворюваннях, що поширюються на півночі країни. Про це інформує Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ).

На півночі Китаю зафіксоване зростання «грипоподібних захворювань» із середини жовтня порівняно з тим же періодом попередніх трьох років, повідомила ВООЗ, яка попросила про додаткову інформацію щодо ситуації.

Національна комісія охорони здоров’я Китаю повідомила журналістам минулого тижня, що сплеск респіраторних захворювань пов’язаний зі зняттям обмежень, пов’язаних із COVID-19, і поширенням відомих патогенів, а саме грипу та звичайних бактеріальних інфекцій.

У китайській столиці Пекіні, розташованій на півночі країни, наразі спостерігається різке похолодання, і очікується, що до п’ятниці температура впаде значно нижче нуля, повідомляють державні ЗМІ. Місто «увійшло в сезон високої захворюваності на респіраторні інфекційні захворювання», заявив Ван Куань], заступник директора та головний епідеміолог Пекінського центру контролю та профілактики захворювань.